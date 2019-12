Boeing sta valutando di tagliare ulteriormente o di sospendere la produzione del 737 Max, dopo i due tragici incidenti che hanno portato le autorità di tutto il mondo a decidere di tenere a terra l'aereo da metà marzo.

E' quanto riferisce il Wall Street Journal citando fonti vicine al dossier, secondo le quali il colosso Usa annuncerà a breve come intende procedere.

Sebbene il 737 Max non abbia volato per nove mesi dopo i due disastri di Lion Air ed Ethiopian Airlines (che hanno fatto 346 vittime totali), la Boeing ha continuato la produzione accumulando aerei.

Si allungano i tempi per il ritorno in volo

La valutazione fa seguito alle difficoltà del 737 Max, per il quale i tempi del ritorno in volo si allungano almeno fino al 2020. La Federal Administration Aviation potrebbe infatti, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, non approvare il ritorno in volo del Boeing 737 Max prima di febbraio. Le autorità americane si dicono preoccupate dalla "non realistica" tabella di marcia di Boeing per il ritorno nei cieli del velivolo, lasciato a terra dopo due incidenti mortali.