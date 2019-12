È mistero a Las Vegas dove sono comparsi alcuni piccioni con in testa un cappello da cowboy rosso. Gli uccelli sono comparsi in alcuni video condivisi sui social da alcuni residenti della cttà del Nevada, e ripresi anche dalla piattaforma Storyful. Non è ancora stata trovata una spiegazione a questo curioso evento, ma le associazioni animaliste locali hanno già espresso preoccupazione.

La preoccupazione degli animalisti locali

“Il cappello potrebbe essere stato incollato alla testa dei piccioni”, ha dichiarato Mariah Hillman, responsabile dell’associazione “Lofty Hopes” che ha lanciato un appello su Facebook per trovare i piccioni. “Il rosso rischia di attrarre i predatori”, ha spiegato. L’associazione chiede di essere chiamata in caso si dovesse avvistare uno di questi piccioni, per potere rimuovere i cappelli.