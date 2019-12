Si è rifiutato di guardare l’immagine di un bambino malato di polmonite che dorme sul pavimento di un ospedale coperto da un giubbotto. Poi il suo staff si sarebbe inventato un’aggressione subita da un membro del partito mentre cercava di visitare il piccolo. Sono queste le accuse nei confronti di Boris Johnson, primo ministro britannico, a pochi giorni dalle elezioni che si svolgeranno nel Regno Unito il prossimo 12 dicembre (TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE – 100 ANNI DI ELEZIONI IN UK – LE TAPPE DELLA BREXIT – LO SPOT PARODIA DI JOHNSON)

L’intervista con il rifiuto di guardare la foto

L’episodio di cui è accusato Boris Johnson è avvenuto durante un’intervista che il primo ministro britannico ha concesso al giornalista di ITV Joe Pike. Alla domanda specifica sulla foto, che lo stesso intervistatore ha provato a mostrare a Johnson attraverso il suo cellulare, il leader dei conservatori ha in un primo momento evitato di rispondere, cercando di cambiare argomento e sostenendo che l’avrebbe studiata più tardi, successivamente – non inquadrato dalle telecamere – ha sottratto lo smartphone al giornalista mettendolo in tasca. È stato lo stesso Pike, in un secondo momento, a far notare il “furto” di Johnson il quale ha poi ripreso il telefonino del giornalista e ha finalmente guardato la foto commentando: “È terribile, è terribile”.

L’aggressione inventata

Le immagini dell’intervista di Johnson hanno subito suscitato numerose polemiche, dando un’immagine poco sensibile del primo ministro. Poco dopo l’accaduto, Matt Hancock, segretario alla Salute nel governo Johnson, è stato mandato all’ospedale di Leeds per affrontare personalmente la questione del bambino di quattro anni che riposava per terra. Una fonte interna al suo partito, però, ha fatto sapere che un membro del suo staff sarebbe stato aggredito da un militante di sinistra proprio quando Hancock si apprestava a visitare il paziente. In seguito, quando il filmato della supposta aggressione ha iniziato a circolare, la notizia si è rivelata del tutto falsa e i conservatori sono stati accusati di voler in realtà nascondere la gaffe di Boris Johnson.