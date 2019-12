Melania Trump presenta gli addobbi di Natale alla Casa Bianca

L'aria di Natale è entrata anche nella Casa Bianca. A confermarlo, insieme alle immagini delle stanze dove abitano Melania e Donald Trump, è la stessa first lady, che in un video diffuso sugli account ufficiali della White House compie un tour tra gli addobbi scelti per il 2019. I colori scelti sono quelli tradizionali: dal bianco candido della neve al rosso fuoco dell'agrifoglio. Ogni stanza della White House si è addobbata a festa, con tanti alberi di Natale e luci a creare la giusta atmosfera.

Lo spirito americano è il tema 2019

Flotus, ovverto l'account Twitter ufficiale della First Lady, qualche ora fa ha postato il video e le prime immagini delle decorazioni di quest'anno: "The spirit of America brilla nella Casa Bianca! Sono felicissima di condividere questa dimostrazione di patriottismo con tutti voi", ha scritto Melania.