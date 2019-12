Venezuela, Casini torna in Italia con due deputati oppositori

“Sono grato di aver dato un contributo ad una giusta causa umanitaria”. È così che Pier Ferdinando Casini descrive su Twitter la sua missione in Venezuela. Il senatore ha accompagnato in Italia due deputati oppositori. “Finalmente in volo da Caracas verso Roma con i colleghi Mariela Magallanes e Americo De Grazia, costretti dal maggio scorso a vivere nell'Ambasciata italiana. Ringrazio la Farnesina e l'Incaricato d'Affari Placido Vigo”, ha spiegato sul social. Un plauso all’ex presidente della Camera è arrivato anche da Enzo Amendola, ministro per gli Affari europei: “Complimenti a Pierferdinando Casini, diplomazia parlamentare e autorevole mediazione”.

I due deputati oppositori

Mariela Magallanes e Americo De Grazia, i due parlamentari oppositori, si erano rifugiati nella residenza dell'ambasciata d'Italia a maggio, dopo che il Tribunale supremo di giustizia (Tsj) venezuelano aveva disposto la revoca della loro immunità. I due hanno il passaporto italiano e, ha rivelato all’Ansa una fonte, sono stati trasferiti all'aeroporto internazionale di Maiquetia dall'incaricato d'affari a Caracas, Placido Vigo. All’aeroporto di Caracas hanno trovato Casini e insieme sono partiti per Roma (dopo uno scalo a Lisbona).

La missione di Casini in Venezuela

Casini, durante la sua settimana di permanenza in Venezuela, ha avuto contatti con esponenti sia del governo (il presidente Nicolas Maduro e il ministro degli Esteri Jorge Arreaza), sia con l'opposizione radicale (il presidente del Parlamento riconosciuto presidente ad interim da una cinquantina di Paesi, Juan Guaidò), sia con l’opposizione moderata che ha aperto un Tavolo negoziale con le autorità venezuelane. Il presidente onorario dell'Unione interparlamentare, inoltre, ha incontrato a più riprese (a Caracas e Maracaibo) la comunità italiana che vive nel Paese. Infine, oltre che della sorte di Magallanes e De Grazia, Casini si è interessato anche al caso di Juan Antonio Planchart: parente di Guaidò, è stato arrestato il 24 marzo 2019 e rinchiuso nel carcere “Helicoide” dei servizi di intelligence venezuelani Sebin. Planchart, a cui è stata diagnosticata una forma tumorale al collo, in futuro potrebbe essere trasferito per cure mediche in Italia. Una ipotesi, si è appreso, che il presidente Maduro sta valutando.