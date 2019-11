L'aggressore di London Bridge, ucciso dalla polizia dopo avere accoltellato a morte due persone, era un ex detenuto con legami con gruppi terroristici di matrice islamica. Lo riferiscono stasera fonti degli organi di sicurezza britannici citati dalla Bbc e dall'agenzia Pa, senza per ora rendere nota l'identità dell'uomo (LA CRONACA DELLA GIORNATA - FOTO).

Scarcerato un anno fa

Il Times in edicola sabato 30 riferisce da parte sua che l'uomo era stato rilasciato dal carcere un anno fa, a condizione di portare con sé un braccialetto elettronico per essere sorvegliato. E che aveva partecipato subito prima dell'accoltellamento a una conferenza sulla riabilitazione dei detenuti organizzata a Londra dalla Università di Cambridge e svoltasi nella non lontana Fishmongers' Hall, minacciando di far saltare in aria l'edificio e poi allontanandosi di corsa. Una fonte investigativa citata stasera dalla Pa conferma che era un personaggio noto alla polizia britannica e ritenuto vicino a gruppi del terrorismo jihadista.