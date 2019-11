Ha avuto un malore e si è accasciato durante le riprese del popolare reality show Chase Me a Ningbo, in Cina. È morto così Godfrey Gao, 35 anni, modello e attore taiwanese, molto noto in Asia così come in Canada, dove si era trasferito a vivere con la famiglia ancora bambino.

Il malore durante il reality show

Gao si è sentito male mercoledì di fronte alle telecamere, mentre “fuggiva” dai membri della squadra avversaria: il programma si basa infatti sulla sfida tra “inseguitori” e “fuggitivi”. Non sarebbe il primo incidente a verificarsi durante le riprese dello show. Gao, subito soccorso sul posto dai paramedici, è morto due ore dopo in ospedale. I produttori del reality hanno annunciato che aiuteranno la sua famiglia a organizzare i funerali.

Chi era l’attore di Taipei

Godfrey Gao, nome d’arte di Gao Yixiang, era nato a Taipei il 22 settembre 1984 da madre malese e padre taiwanese. Quando aveva 9 anni si trasferì con la famiglia a Vancouver, in Canada, dove studiò alla Capilano University. Nel 2004, appena ventenne, decise di tornare a Taiwan per cominciare la carriera da modello. Oltre a essere apparso in diverse serie televisive, nel 2011 è stato il primo modello asiatico ad apparire in una campagna di Louis Vuitton. Gao ha recitato anche in alcuni film: nel 2013, in particolare, ha vestito i panni del sommo stregone di Brooklyn Magnus Bane in Shadowhunters - Città di Ossa, adattamento dell’omonimo romanzo fantasy.