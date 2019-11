Attimi di paura a Port St. Lucie, in Florida, dove per circa un’ora una macchina ha continuato a girare in tondo in retromarcia, finché non ha colpito una cassetta della posta e si è fermata. All’interno del veicolo, però, non c’era una persona, ma un cane che era rimasto chiuso nella macchina del suo padrone.

Il cane è stato salvato e non è ferito

Come hanno spiegato gli agenti che sono arrivati sul posto, il grosso Labrador nero, Max, è rimasto chiuso da solo nel veicolo e ha colpito accidentalmente la leva del cambio, azionando così la retromarcia. La polizia ha provato a fermare l’auto che ha poi finito la sua corsa colpendo una cassetta delle lettere e qualche bidone della spazzatura. Il cane è stato estratto dalla macchina senza ferite. "Dovrebbero dargli la patente", ha scherzato una residente della zona, come scrive la Cnn. Intanto, il proprietario dell’auto, che vuole restare anonimo, ha fatto sapere che provvederà a riparare i danni.