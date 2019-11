Circa un europeo su quattro, cioè il 25% della popolazione, nutre "forti attitudini negative" verso gli ebrei. Lo rivela uno studio condotto su commissione della Anti-Defamation League (Adl) che si è svolto non solo in Europa, ma anche in Canada, Sud Africa, Argentina e Brasile, tra aprile e giugno del 2019.

Fenomeno concentrato soprattutto nei Paesi dell'Est

Secondo la ricerca dell'organizzazione ebraica internazionale, nel nostro continente l’antisemitismo è dilagato fino a raggiungere il 25% della popolazione. Alcune aree, soprattutto nell’Europa dell’Ovest, non sembrano aver subito grosse variazioni rispetto alle analisi del 2015. Ma in molti Stati, concentrati soprattutto al Centro e ad Est, si è registrato un incremento della diffusione di pregiudizi anti ebraici. Si registra un aumento dell’8% in Russia, dell’11% in Polonia e addirittura del 14% in Ucraina.

La situazione in Italia

L’Italia, insieme all’Austria, ottiene un risultato positivo, in quanto l’antisemitismo sembrerebbe essere sceso in "maniera significativa". C'è da rilevare tuttavia, che il calo è stato registrato in relazione al 2015, mentre nell'ultimo anno, l’Osservatorio antisemitismo avrebbe invece riscontrato un aumento dell'antisemitismo anche nel nostro Paese, con 190 casi solo negli ultimi nove mesi.