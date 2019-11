Non si placa la contestazione sociale in Cile. Il bilancio, dopo 4 settimane di guerriglia, è di 23 morti - di cui 5 almeno dalle forze di sicurezza - oltre 2400 feriti - di cui 1360 da pallottole vaganti e altri proiettili della polizia - 950 detenzioni preventive e in tutto 17 mila arresti. I manifestanti tornano in piazza a protestare e sui social cresce il malcontento acuito, in queste ore, dalle mancate risposte circa la morte (brutale uccisione, secondo molti) di Daniela Carrasco.

El Mimo

Conosciuta come “El mimo” è diventata suo malgrado simbolo delle proteste in Cile. Un mese fa il suo corpo senza vita è stato trovato impiccato in un parco di Santiago del Cile. L’ultima volta che è stata vista in vita è stato durante l’arresto a margine di una manifestazione di piazza. Era il 19 ottobre. Qualche ora più tardi è arrivata la notizia della morte. Associazioni, società civile e la famiglia sostengono che il corpo della 36enne presentasse segni di violenza ma, a un mese dalla morte, il risultato dell’autopsia refertata dal medico legale afferma che Daniela Carrasco sia morta per asfissia.

Giustizia per il mimo

Immediata la contestazione partita sui social con l’hashtag #JustiziaparaelMimo, che cresce ora dopo ora insieme all’hashtag #EstadoFemicida. Tra i primi a chiedere giustizia per la 36enne, il sindacato nazionale degli attori e il Movimento cileno “Non una di meno” che già un mese fa denunciava le violenze, lo stupro e l’uccisione del Mimo e avvertiva che nel Paese era in atto una campagna di intimidazione contro le donne che manifestavano contro il governo.

Le proteste in Cile

Le proteste in Cile sono iniziate il 20 settembre. A scatenare la rabbia dei cileni è stato l'aumento del 3,7% del prezzo del biglietto della metro a Santiago del Cile, poi cancellato dal governo. Ma il malcontento è generalizzato: si protesta per la errata distribuzione della ricchezza, per le inesistenti politiche del welfare, per l’istruzione privata con rette inaccessibili alla maggior parte della popolazione (costretta spesso a indebitarsi).

Nell'occhio del ciclone è però soprattutto il modus operandi delle forze dell'ordine. Sotto accusa, in particolare, i proiettili di gomma sparati direttamente in faccia dai Carabineros durante i raduni antigovernativi, responsabili di gravi ferite agli occhi per 270 persone - di cui alcuni bambini - un record nelle statistiche mondiali. Uno studio dell'Università del Cile ha confermato che questi pellet sono composti solo dal 20% di gomma, mentre l'altro 80% ha elementi diversi, come il piombo. I Carabineros però hanno sempre respinto il rapporto.

Crisi sociale

Quella che si è rivelata la peggiore crisi sociale degli ultimi decenni affonda, secondo alcuni analisti, le sue radici in un sistema socio-economico ereditato dalla dittatura di Pinochet (1973-1990), neoliberista: bassi livelli di salari e pensioni, scarsa assistenza sanitaria pubblica e istruzione, divario sempre più ampio tra ricchi e poveri, con un quinto della popolazione che vive con meno di 140 dollari al mese.