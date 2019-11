Un drone militare italiano che stava svolgendo una missione a supporto dell’operazione “Mare sicuro” è precipitato oggi in Libia. Lo rende noto lo Stato maggiore della Difesa, spiegando che è stato perso “il contatto con un velivolo a pilotaggio remoto dell’Aeronautica militare, poi precipitato sul territorio libico”. Sempre secondo quanto comunicato dalla Difesa, il drone italiano stava seguendo “un piano di volo preventivamente comunicato alle autorità libiche”. Sono ora in corso approfondimenti per accertare le cause dell'accaduto. Lotta al terrorismo, ecco come funziona la "caccia ai droni" dell'Esercito