Caso Epstein, il principe Andrea si ritira dagli impegni pubblici

L'annuncio arriva direttamente da Buckingham Palace: il principe Andrea si ritira dagli impegni pubblici in veste di membro della famiglia reale britannica "per il prossimo futuro". Andrea è stato investito nello scandalo sulla frequentazione con Jeffrey Epstein, il miliardario americano morto suicida in carcere dopo essere stato accusato di abusi sessuali su ragazze minorenni.

La Casa reale: una decisione del principe

La Casa reale ha precisato che il terzogenito di Elisabetta II ha chiesto e ottenuto il permesso della regina a compiere il passo indietro. Nella dichiarazione, è infatti lo stesso Andrea a esprimere esplicitamente "profonda" solidarietà verso le vittime di Epstein e ad ammettere di aver provocato turbamentonella Royal Family per i suoi legami con il defunto finanziere. Andrea si è inoltre detto pronto ad "aiutare ogni organo investigativo competente nelle indagini, se richiesto".

"Continuo a rammaricarmi inequivocabilmente per la mia malaccorta frequentazione con Jeffrey Epstein", scrive il duca di York, 59 anni, sottolineando come "il suo suicidio abbia lasciato molti interrogativi senza risposta, in particolare fra le vittime".