"Mi rivolgo non tanto a Silvia, ma alla famiglia: dovete essere orgogliosi di lei": così la senatrice Emma Bonino durante il programma pomeridiano di Sky Tg24 Timeline a un anno dal rapimento della 24enne volontaria milanese in Kenya. "Non mi viene niente di poetico, anzi - porsegue la Bonino - mi emoziona, essendo stata commissaria agli aiuti umanitari, ho affrontato questo tipo di crisi tra l'impegno personale, l'esigenza della sicurezza. Insomma, è stato sempre per me un grande dramma di come cercare di salvaguardare sia l'emozione, l'impegno dei volontari, anche molto professionali peraltro, sia l'esigenza di sicurezza. Non sempre si trova un buon equilibrio" ha concluso la senatrice. Silvia Romano, gli inquirenti: è nelle mani di gruppo islamista somalo