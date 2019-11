Sta per aprire il posto da sogno di ogni fan della Nutella. A gennaio verrà inaugurato nella Napa Valley, in California, il primo hotel firmato Nutella. L’annuncio di Ferrero Usa ha destato l’attenzione dei milioni di amanti della crema spalmabile più famosa al mondo. L’Hotella - questo il nome dell'labergo - sarà una sorta di parco-giochi a tema: carta da parati con stampe dei barattoli, lampadari a tema con waffles e brioche, cuscini a forma di cornetto e l’inconfondibile logo rosso e nero raffigurato in ogni angolo. Hotella verrà aperto per un unico week end, dal 10 al 12 gennaio 2020, durante il quale soltanto tre fan selezionati statunitensi potranno soggiornare in questo magnifico posto.

Sarà un contest a decretare i tre fortunati ospiti che vinceranno un weekend per due a Hotella. Per partecipare occorre inviare un video di 60 secondi che spieghi perché la colazione con Nutella è più buona. L’autore del filmato più divertente e azzeccato potrà godere di un fine settimana nell’albergo. “Hotella Nutella vuole rivedere la gioia del trascorrere una notte in albergo con una colazione eccezionale” ha spiegato Todd Midura, Vice Presidente Marketing di Nutella North America. “Speriamo che i nostri ospiti imparino a ricreare la magia dell’hotel a casa, offrendo ad amici e familiari una colazione speciale”. Il concorso, partito questo mese, si concluderà alla mezzanotte dell’8 dicembre 2019.