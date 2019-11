Non si fermano le proteste a Hong Kong all’indomani dei violenti scontri tra manifestanti e polizia in cui gli agenti hanno sparato a distanza ravvicinata contro un gruppo di giovani mascherati, ferendone uno (VIDEO - FOTO). Oggi è il giorno di una nuova chiamata allo sciopero generale: migliaia di persone si sono ritrovate nelle strade di Central sfruttando la pausa pranzo, bloccando l'area tra Des Voeux Road Central e Pedder Street,: "Liberate Hong Kong", "Sciogliete la polizia di Hong Kong, subito!" sono gli slogan intonati dalle migliaia di persone scese per le strade.

La polizia usa lacrimogeni

La polizia ha reagito usando i lacrimogeni per disperdere i manifestanti ai quali si erano uniti per solidarietà anche molti dei dipendenti degli uffici del financial district. I servizi di trasporto sono tornati sotto pressione: funzionano a singhiozzo.

Un'immagine da Hong Kong del 12 novembre (Getty)

Sei mesi di protesta

Le manifestazioni anti-governative sono entrate nel sesto mese a Hong Kong (LE RAGIONI DELLA PROTESTA). In diverse università della Regione Amministrativa Speciale (tra le altre, la Hong Kong University e la Chinese University di Hong Kong) si sono verificate tensioni tra agenti e studenti, la polizia ha lanciato gas lacrimogeni nella City University, e in alcuni casi la situazione non è ancora tornata alla calma. Intanto, dopo le violenze di lunedì, diverse scuole sono rimaste chiuse e la città rimane in parte paralizzata per la sospensione di alcuni servizi ferroviari e la chiusura di esercizi commerciali e strade.

Gli spari di un agente

Lunedì è stata una delle giornate più caotiche dall'inizio delle proteste (COSA E' SUCCESSO): un giovane è rimasto gravemente ferito per gli spari di un agente a distanza ravvicinata, un uomo è stato trasformato in una torcia umana durante un diverbio, e un agente, poi sospeso dal servizio, a bordo di una moto ha falciato la folla su una strada provocando diversi feriti. In totale, nella giornata di lunedì, 128 persone hanno ricevuto cure in ospedale per le ferite subite durante gli scontri tra manifestanti e polizia e oltre 260 persone sono state arrestate.

Gli Usa invitano manifestanti e polizia al dialogo

In una nota, la portavoce del Dipartimento di Stato Usa, Morgan Ortagus, ha fatto sapere che Washington segue la situazione e ha invitato le parti al dialogo. "Condanniamo la violenza di ogni parte, esprimiamo vicinanza alle vittime a prescindere dalle loro inclinazioni politiche e invitiamo tutte le parti - polizia e manifestanti - all'esercizio di maggiore moderazione".

