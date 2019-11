Ha ballato sugli spalti, proprio come la figlia cheerleader in campo, e il video delle sue mosse ha conquistato gli utenti dei social network che lo hanno già ribattezzato “padre dell’anno”. È la storia di Hekili Holland, papà di una ragazza della Virginia, che si è esibito con le sue mosse di danza mentre la figlia faceva lo stesso a bordo campo, per sostenere la squadra della sua scuola.

Il video del balletto ha raggiunto i 3 milioni di visualizzazioni

Il video in cui Hekili Holland balla ha raggiunto i 3 milioni di visualizzazioni sui social ed è stato pubblicato su Facebook da Scott Willard. Intervistato da Good Morning America, Holland ha spiegato come è riuscito a memorizzare il balletto. “La band suona e le ragazze si esibiscono nella coreografia dopo ogni touchdown o punto. Stavo cercando di impararla guardando le cheerleader. Ma alla fine Mackenzi (la figlia di Holland, ndr) un giorno me l’ha insegnata. Ho sempre amato l’atmosfera delle partite di football al liceo e al college. La band, l’eccitazione, tutto. È solo un altro modo per divertirsi e mostrare supporto”, ha raccontato.

Le immagini postate per la prima volta su Facebook

Era già da tre settimane che Holland si esibiva, ma la sua performance è stata immortalata per la prima volta l'1 novembre. Scott Willard, dopo aver pubblicato le immagini su Facebook, ha spiegato a Good Morning America di essere rimasto affascinato dal supporto che il padre stava dando a sua figlia e di non aspettarsi che il video avrebbe riscosso un tale successo. "Ho iniziato a leggere i commenti", ha raccontato ancora, "e ho realizzato che davvero l’episodio stava toccando le persone in qualche modo".