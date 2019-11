Allo Zoo di Denver si festeggia una nuova nascita: si tratta di un fenicottero cileno. Il piccolo, come si vede nelle immagini diffuse da Storyful, ha avuto dei problemi ad uscire dal suo uovo e per questo è stato preso in cura da alcuni specialisti della struttura. Rifocillato a dovere, l'animale è stato messo in un'incubatrice per proseguire la convalescenza. A fargli compagnia, una mamma particolare: di peluche rosa e di piccole dimensioni, ha il compito di sostituire la madre biologica. Avvistato un raro cerbiatto pezzato in Western Montana. VIDEO