Era in piedi dal 14esimo secolo ma è stato distrutto dalle fiamme in pochi secondi. Il castello di Okinawa (Giappone), patrimonio dell’umanità Unesco dal 2000, ha preso fuoco nella notte giapponese per cause ancora da accertare. Nel video, pubblicato dalla pagina Twitter bucchosang e pubblicato poi su Storyful, si vede l’intera struttura di legno del castello Shuri avvolta dalle fiamme. La struttura risale al regno Ryukyu e si trova sull'isola di Okinawa, nel sud dell'arcipelago nipponico. L’incendio è stato spento intorno alle 11 di mattina (ora locale) e non ha provocato feriti. Giappone, il castello Shuri di Okinawa distrutto da un incendio. LE FOTO