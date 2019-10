Uno squalo che nuota all’indietro, con la pancia in su e la schiena rivolta verso il basso. Come se nuotasse in stile dorso, per intenderci. È la scena che si è presentata di fronte ad alcuni turisti in gita a Port Lincoln, nel sud dell’Australia, all’inizio di ottobre. Il video che mostra lo squalo è stato rilanciato su Storyful.

Forse un meccanismo di difesa

“È normale?”, si chiede un turista nel video. In effetti è difficile capire il motivo della nuotata a pancia in su da parte dello squalo. Lo stesso skipper dell’imbarcazione che stava portando in giro i turisti ha affermato di non avere mai visto prima una scena del genere. Secondo gli esperti potrebbe trattarsi di un meccanismo di difesa conosciuto come “immobilità tonica”, durante il quale lo squalo entra in una sorta di trance girandosi a pancia in su.