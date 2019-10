Brexit, svolta dei laburisti: ok a elezioni anticipate in Regno Unito

Svolta sulla Brexit: l’opposizione laburista ha detto sì allo svolgimento di elezioni anticipate nel Regno Unito a dicembre per cercare di rompere lo stallo sull’uscita dall’Unione europea (LE TAPPE DELLA BREXIT - FOTO - COSA SUCCEDE ORA). Dopo il rifiuto di ieri di appoggiare per la terza volta la mozione di scioglimento dei Comuni presentata dal governo Tory di Boris Johnson, il partito guidato da Jeremy Corbyn ha deciso oggi l'ok alla convocazione del voto attraverso la revisione legislativa ordinaria proposta. Lo riferisce la Bbc, a margine di una riunione del governo ombra di Jeremy Corbyn.

Corbyn: "Nostra condizione soddisfatta"

La decisione è stata poi ufficializzata dallo stesso Jeremy Corbyn, che ha confermato il ritiro delle ultime resistenze del suo partito rispetto a elezioni immediate. "Io ho costantemente detto che noi eravamo pronti alle elezioni a patto che una Brexit no deal fosse fuori dal tavolo", ha detto il leader laburista. "Ora noi abbiamo saputo dall'Ue che l'estensione dell'articolo 50 (sull'uscita del Regno dal club dei 27) è confermata fino al 31 gennaio 2020, per i prossimi tre mesi. E quindi la nostra condizione è soddisfatta". "Noi intendiamo lanciare adesso la più radicale campagna di cambiamento del Paese che si sia mai vista", ha concluso Corbyn, annunciando di fatto l'avvio fin da subito della campagna elettorale.

Johnson ci riprova

Ieri è mancato il quorum necessario dei due terzi per un auto scioglimento della Camera dei Comuni e per il conseguente ritorno al voto il prossimo 12 dicembre. Johnson ha dovuto accettare inoltre la proroga dell'uscita dall'Ue oltre il 31 ottobre, fino al 31 gennaio. Oggi il primo ministro britannico ci riprova con una revisione della legislazione elettorale: con una legge ad hoc per la quale basterebbe la maggioranza semplice. Il testo, di poche righe, è stato depositato dal ministro Jacob Rees-Mogg, Leader of the House, secondo il quale l'iter ai Comuni - al via nel pomeriggio - potrà essere completato già in giornata, se non vi saranno ostruzionismi. Per passare domani ai Lord ed entrare in vigore in settimana.

Gli ostacoli per l’approvazione

Il problema per Boris Johnson è che gli indipendentisti scozzesi dell'Snp e i liberaldemocratici (o LibDem) preferirebbero la data del 9 dicembre, non del 12, per evitare che il governo abbia il tempo di ripresentare l'accordo di divorzio dall'Ue raggiunto da Johnson con Bruxelles per un ultimo tentativo di ratifica preelettorale. Tentativo a cui l'esecutivo si è detto ora pronto a rinunciare, ma solo a voce. Con la legge ordinaria vi è inoltre l'opportunità di ipotetici emendamenti dell'aula - per esempio per l'estensione del voto politico a 16enni e 17enni - potenzialmente sgraditi al premier e al suo partito.