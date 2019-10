Erano tutte di nazionalità cinese le 39 persone trovate morte all’interno del rimorchio di un tir a Grays, località del Regno Unito a est di Londra, come riferisce la Bbc (FOTO). Nella notte, intanto, la polizia britannica ha effettuato alcune perquisizioni in due case della contea di Armagh, in Irlanda del Nord, dove è nato e risiede l’autista del camion. Mo Robinson, 25 anni, è ancora in arresto e il sospetto è che possa far parte di una rete di basisti coinvolti in operazioni di trasporto per conto di trafficanti d'esseri umani.

Il percorso del tir

Gli investigatori non hanno ancora reso nota l’identità né l’origine delle vittime ritrovate il 23 ottobre. A riferire la nazionalità cinese dei 39 cadaveri (38 adulti e un adolescente) sono stati i media britannici. Ciò che è certo è che il camion era stato registrato a Varna, in Bulgaria, anche se da Sofia continuano a smentire che nelle ultime settimane sia passato per il territorio bulgaro, fatto riportato ieri dalla polizia dell’Essex, la contea del ritrovamento. Il tir sarebbe poi arrivato nel Regno Unito partendo dal porto belga di Zeebrugge, nel pomeriggio di martedì, per sbarcare poi a Purfleet, alla foce del Tamigi, nelle prime ore del giorno successivo.