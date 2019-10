I corpi senza vita di 38 adulti e di un adolescente sono stati trovati nel container di un camion in Inghilterra. È accaduto a Grays, in una zona industriale dell’Essex, a est di Londra. L’autista, un uomo di 25 anni originario dell’Irlanda del Nord, è stato arrestato con il sospetto di omicidio. Secondo la polizia il camion è partito dalla Bulgaria.

Il camion proveniva dalla Bulgaria

Il camion su cui sono stati trovati i cadaveri era entrato sabato scorso nel Regno Unito attraverso il porto di Holyhead, dopo un passaggio in Irlanda. Il ritrovamento però è avvenuto solo questa notte, durante un controllo eseguito dalla polizia dell’Essex. Al momento non sono emersi elementi sull'origine delle persone morte, ma solo sul luogo di partenza del tir, che gli investigatori ritengono sia la Bulgaria.

La polizia: “Indagini in corso”

L’autista, un uomo nordirlandese di 25 anni, è stato sottoposto a interrogatorio e per ora il sospetto di omicidio nei suoi confronti ha a che fare genericamente con il coinvolgimento nel trasporto di persone morte. "Si tratta di un tragico incidente in cui un grande numero di persone ha perso la vita, stiamo indagando per stabilire cosa esattamente sia successo", ha detto Andrew Mariner, commissario della polizia del North Essex, come scrive il Guardian. Ha poi sottolineato che sono in corso accertamenti per "identificare le vittime", ma che "il processo si profila lungo”.

Boris Johnson "inorridito"

Il primo ministro britannico Boris Johnson si è detto "inorridito per il tragico incidente avvenuto nell'Essex". "Ricevo aggiornamenti costanti dall'Home Office (il ministero dell'Interno), che sta lavorando a stretto contatto con la Essex Police per stabilire ciò che è accaduto esattamente", ha twittato Johnson. "I miei pensieri", ha concluso, "sono per le vittime e per i loro cari".

Il precedente del 2000

Per trovare un precedente analogo nel Regno Unito bisogna risalire al giugno del 2000. In quel caso all'interno di un camion sbarcato a Dover, sulla Manica, furono scoperti i cadaveri di 58 persone, poi identificate come migranti illegali cinesi. Insieme a loro c'erano anche due sopravvissuti. Negli anni successivi furono arrestate nove persone tra l'Inghilterra e l'Olanda, tra cui l'autista del camion che è stato condannato a 14 anni di carcere.

