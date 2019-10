Turchia e Russia hanno concluso un "accordo storico" per una nuova tregua di 150 ore nel Nord della Siria per completare l'evacuazione delle milizie curde Ypg da un'area di 30 km entro il confine siriano. La decisione è stata annunciata a Sochi dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan al termine del suo incontro con Vladimir Putin. Anche Putin, poco prima aveva dichiarato di aver "trovato soluzioni decisive" sulla Siria nell'incontro con l’omologo turco.

Pattugliamenti Turchia-Russia fino a 10 km

Tra i termini dell’accordo, nel memorandum d’intesa siglato, c’è la decisione di Turchia e Russia di condurre pattugliamenti congiunti fino a 10 km entro il territorio siriano oltre il confine turco, a est e ovest dell'area in cui è stata condotta l'operazione turca nel Nord della Siria. È esclusa Qamishli, principale centro curdo nell’area.

Il vertice a Sochi

L'incontro Putin-Erdogan si è svolto nella residenza di Bocharov Ruchei. Putin ha spiegato che "è importante che delle azioni delle forze armate turche non si approfittino i membri di organizzazioni terroristiche, compresa l'Isis, i cui guerriglieri vengono tenuti prigionieri presso le formazioni armate curde e cercano di liberarsi”. Prima dell’incontro, Erdogan aveva minacciato che non ci sarebbe stata alcuna estensione della tregua per il ritiro dei curdi e che "i terroristi che saranno incontrati" dall'esercito turco nel nord-est sarebbero stati “neutralizzati”. Gli accordi della tregua in corso erano che sarebbe terminata alle 22 (le 21 in Italia) di martedì 22 ottobre. Ora invece è stata prorogata.