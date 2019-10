Proteste in Libano, manifestanti travestiti da Joker. Visi dipinti e maschere. FOTO

Tra i dimostranti libanesi scesi in piazza, in molti hanno scelto di coprirsi il volto con maschere o truccandosi. Alcuni si sono travestiti come Joker, protagonista dell'omonimo film uscito nel 2019, in cui il clown folle viene scelto dagli abitanti di Gotham City come simbolo del malcontento delle classi povere nei confronti dei potenti della città.