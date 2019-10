Brexit, i numeri

I numeri a Westminster sono in bilico. La Bbc stima 302 voti sicuri o quasi sicuri per il deal e 301 contrari. Tutto dovrebbe giocarsi dunque su una pattuglia di 36 deputati sfuggenti: 15 Tory, 15 del Labour e sei indipendenti. Mentre pesa, in negativo, il no dei 10 indocili alleati di governo del partito unionista nordirlandese della coriacea Arlene Foster, il Dup, che la versione finale dell'accordo Johnson - il quale lascia Belfast nel medesimo territorio doganale di Londra, ma allineato a lungo termine a diverse regole europee - non la riesce proprio a digerire.