I primi gemelli di panda gigante nati in Germania hanno aperto gli occhi. Sono venuti alla luce il 31 agosto nello zoo di Berlino, stanno crescendo bene e in salute secondo il loro custode Corvin Schmohl: hanno iniziato a guardari attorno nel periodo di solito previsto per i cuccioli di panda, cioè tra il quarantesimo e il sessantesimo giorno dalla nascita.

Il momento della nascita

"Appena nato il primo dei due cuccioli, a fine agosto, la mamma se l’è messo sulla pancia scaldandolo con le larghe zampe e il pelo soffice”, ha raccontato il custode. Neanche un’ora dopo è nato il secondo cucciolo. Poiché i panda con gemelli in genere si prendono cura soltanto di uno dei piccoli, lo zoo si sta attivando per aiutare la madre nel processo di allevamento e ha convocato anche esperti del centro di ricerca di Chengdu, in Cina.

Un contributo importante per la conservazione della specie

È molto difficile riuscire a far accoppiare i panda giganti, di cui esistono solo 1.864 esemplari che vivono nel loro ambiente naturale, "quindi – spiega il direttore dello zoo di Berlino e veterinario Andreas Knieriem - la nascita di un cucciolo è un contributo importante per la conservazione della specie".