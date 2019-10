È di 40 morti e 16 dispersi l'ultimo bilancio delle vittime di Hagibis, il tifone più violento ad essersi abbattuto sul Giappone negli ultimi 60 anni. E, secondo i meteorologi, sono previste nuove forti precipitazioni nel settore centrale e orientale dell'arcipelago.

Oltre 27mila militari per le operazioni di soccorso

27mila i militari mobilitati per le operazioni di soccorso e verifica dei danni. Fiumi esondati in 14 diverse località, mezzo milione di case senza corrente elettrica. Più di sette milioni di persone hanno ricevuto l’avviso di evacuazione non obbligatoria ma si stima che solo 50mila abbiano effettivamente traslocato nei rifugi statali.

I venti hanno raggiunto i 225 chilolemetri all'ora

Con venti che hanno raggiunto i 225 chilometri orari, Hagibis ha colpito per prima la penisola di Izu, a sud-ovest di Tokyo (FOTO), per risalire poi lungo la costa orientale delll’isola di Honshu passando per la capitale. A Tokyo non hanno retto gli argini del fiume Tama. I danni più grossi ci sono stati a Nakano e Nagano, a nord-ovest di Tokyo, dove gli argini del fiume Chikuma sono crollati e l’acqua per le strade ha raggiunto i 2 metri. Ad Hakone, nei pressi del Monte Fuji, a circa ottanta chilometri a sud-ovest della capitalem è piovuto più di un metro di pioggia, il massimo mai registrato in Giappone nell’arco di 48 ore.

Premier Shinzo Abe: "Rimanere vigili contro le frane"

Il governo giapponese ha messo a punto una task force per aiutare i residenti delle aree colpite, dove sono all'opera circa duecento autopompe. Il primo ministro Shinzo Abe ha chiesto ai giapponesi “di rimanere vigili contro le frane”. E le frane sono state devastanti, si sono ripetute per ben 56 volte in 15 prefetture nell’arco di 24 ore.