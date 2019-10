Almeno 11 morti, 16 dispersi e 130 feriti. È questo il bilancio, ancora provvisorio, del passaggio del tifone Hagibis sul Giappone (FOTO - VIDEO). Particolarmente colpite le zone di Nagano e di Tokyo, ma è allerta meteo anche su Fukushima. Per 7 milioni di persone è scattato l'ordine di evacuazione non obbligatoria e diverse decine di migliaia hanno seguito la raccomandazione.

Allagamenti a Nord di Nagano

Le operazioni di soccorso continuano senza sosta nell'arcipelago centro-orientale, in particolare nella città a Nord di Nagano, dove gli argini del fiume Chikuma hanno ceduto provocando massicci allagamenti, con un livello dell'acqua in alcune parti del territorio che ha raggiunto i 5 metri. L'aeroporto cittadino di Haneda, a Tokyo, ha ripristinato i servizi ma un gran numero di voli rimangono cancellati. Hanno ripreso a funzionare, invece, i treni superveloci Shinkansen con partenza dalla capitale così come la metropolitana. Per gestire l'emergenza, il governo ha schierato 27.000 tra soldati e soccorritori.

Oltre 200mila abitazioni senza elettricità a Est di Tokyo

Nella prefettura di Chiba, a Est di Tokyo e nelle aree vicine, almeno 228.000 abitazioni sono senza elettricità, secondo gli ultimi aggiornamenti della Tokyo Electric Power (Tepco). Nel pomeriggio il tifone Hagibis dovrebbe però indebolirsi e, con ogni probabilità, sarà declassato a ciclone tropicale.

L'arrivo del tifone Hagibis in Giappone

Hagibis ha toccato terra il 12 ottobre, poco prima delle 19 ora locale, e ha raggiunto Tokyo intorno alle 21, accompagnato da raffiche di vento fino a 200 km all'ora ancor prima di toccare il suolo. Il tifone ha anche costretto a modificare l'organizzazione di due gare sportive che si tengono in questi giorni in Giappone. Le sessioni di qualificazione del Gran Premio di Formula 1 a Suzuka sono state posticipate da sabato a domenica, seguite poi dalla gara che ha preso il via alle 7.10 ora italiana (LA GALLERY). Tre partite della Coppa del mondo di rugby (Francia-Inghilterra e Nuova Zelanda-Italia in programma sabato e Namibia-Canada domenica) sono state cancellate. Si terrà invece, come previsto, Scozia-Giappone.

Una foto aerea degli allagamenti a Nagano (Ansa)

Data ultima modifica 13 ottobre 2019 ore 07:37