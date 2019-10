Continua a bruciare Los Angeles, dove il rogo “Saddleridge Fire” - che ha già provocato una vittima e l’evacuazione di circa 100mila residenti e di un carcere minorile - non accenna a esaurirsi. (LE FOTO) “Le fiamme sono ancora pericolose”, ha detto il sindaco Eric Garcetti. Decine le abitazioni distrutte, mentre le scuole e una parte di tre delle arterie autostradali più importanti sono state chiuse.

Il sindaco di Los Angeles: in campo 1000 vigili del fuoco

Il sindaco Garcetti ha parlato però anche di “buone notizie” riferendosi ad “alcune persone che possono visitare le loro case e altre che saranno in grado di tornare nelle abitazioni questa sera”. “Abbiamo in campo 500 vigili del fuoco del dipartimento di Los Angeles e circa 500 delle nostre agenzie partner - ha aggiunto -, tra loro anche alcuni in volo e delle squadre sulle colline”.

L’appello dei vigili e della polizia: “Non aspettate ad andare via”

Ieri, il capo dei vigili del fuoco di Los Angeles Ralph Terrazas ha lanciato un appello in televisione: "Non aspettate ad andare via, se vi chiediamo di evacuare, per favore evacuate". "Ho visto con i miei occhi - gli ha fatto eco il capo della polizia, Michel Moore - gente mentre cercava di domare le fiamme con le pompe da giardino. Questi individui sono un rischio non solo per sé stessi in situazioni di pericolo imminente ma anche per i vigili del fuoco che si sentono in dovere di salvarli".