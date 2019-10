Violento attacco di Donald Trump a Joe Biden durante un comizio tenuto a Minneapolis, il primo da quando alla Camera è partita l'indagine per il suo impeachment. Il tycoon ha attaccato i suoi avversari politici con una crudezza e un linguaggio offensivo difficilmente rintracciabile nella storia degli altri presidenti americani. "Joe Biden è stato un buon vicepresidente solo perché sapeva come leccare il c... a Barack Obama", l'affermazione shock di Trump davanti ai supporter in delirio.

Gli altri insulti

Quanto alla speaker della Camera Nancy Pelosi, terza carica dello stato, il tycoon ha sostenuto: "Non si sa se è veramente un'idiota o se ci fa. O forse - ha aggiunto - Nancy è solo una disonesta'". Pesante affondo anche contro la deputata Ilhan Omar, una delle leader della sinistra democratica e prima musulmana eletta in Congresso: "E' una socialista che odia e disprezza l'America, una che ha sposato suo fratello per venire nel nostro Paese", ha detto Trump, riprendendo una teoria diffusa dall'estrema destra a proposito del primo matrimonio della Omar.