Dazi, Bloomberg: accordo parziale Usa-Cina, si va verso tregua

Gli Usa e la Cina hanno raggiunto un accordo parziale sui dazi che potrebbe portare a una tregua nella guerra commerciale e gettare le basi per un'intesa più ampia. Secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg, citando alcune fonti, un accordo più completo potrebbe essere firmato da Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping più avanti nel corso del 2019 (L'ULTIMA TREGUA SIGLATA AD AGOSTO).

Le trattative Usa-Cina

Oggi si è svolta la seconda giornata di trattative commerciali fra Stati Uniti e Cina. La delegazione cinese, guidata dal vice premier Liu He, è arrivata negli uffici del rappresentate Usa per il commercio, dove è stata accolta dal segretario al Tesoro americano Steven Mnuchin. Proprio lui a fine seduta ha parlato di "due giorni produttivi di trattative con la Cina: ulteriori annunci potrebbero esserci dopo che Donald Trump avrà visto il vice premier cinese Liu He".

Trump: stanno accadendo cose positive in trattative Cina

In giornata, il presidente Usa Donald Trump ha affidato il suo commento a Twitter: "Stanno accadendo delle cose positive nell'incontro con la Cina. Tutti vorremmo che qualcosa di significativo accadesse" ha aggiunto, lasciando intendere progressi nelle trattative commerciali. Poi ha aggiunto che un eventuale accordo commerciale con la Cina non richiederà il via libera del Congresso. "Una delle grandi cose dell'accordo con la Cina è il fatto che, per varie ragioni, non dovrà passare attraverso il complesso processo di approvazione del Congresso. Quando sarà definito nella sua completezza, lo firmerò da parte del paese”, ha twittato il tycoon.