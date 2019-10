Piccolo imprevisto negli studi dell’emittente televisiva americana Msnbc: mentre la giornalista Courtney Kube era in diretta, è arrivato davanti alle telecamere anche uno dei suoi figli che ha cercato di attirare l’attenzione della mamma, ignaro di essere ripreso.

"Un ospite speciale" in studio

Il video è stato rilanciato dalla stessa Msnbc sul suo canale YouTube, dove, con ironia, l’emittente spiega che durante la messa in onda è arrivato “un ospite speciale”. Come mostrano le immagini, la giornalista era impegnata a spiegare la dinamica dell’attacco della Turchia in Siria, quando il bambino è arrivato al suo fianco e ha iniziato a chiamarla. “Scusate, i miei figli sono qui, questa è la diretta!”, ha provato a spiegare Courtney Kube, appena si è accorta di quello che stava succedendo. La reporter è poi riuscita a proseguire nella sua spiegazione e le immagini in studio sono state sostituite da quelle di una mappa dell’area siriana.

Nel 2017 il video dell'analista della Bbc interrotto dai figli

Ma non è la prima volta che durante una diretta i bambini irrompono davanti al video. Nel marzo 2017, per esempio, era diventato virale il video dell’analista Robert E. Kelly, un professore di relazioni internazionali. L'esperto era in collegamento dalla Corea del Sud su Skype con la Bbc, quando i suoi due figli piccoli avevano fatto irruzione davanti alla telecamera.