Eimi Haga è una studentessa universitaria di 19 anni interessata ai ninja (letali agenti segreti del Giappone medievale) da quando era bambina. Iscritta al corso di storia dei ninja alla Mie University, a Tsu, le è stato assegnato come compito una relazione su una visita al Museo Ninja di Igaryu.

I fagioli di soia diventano inchiostro invisibile

"Quando il professore ha detto in classe che avrebbe dato un voto alla creatività - ha spiegato Eimi - ho deciso che avrei fatto in modo che il mio saggio si distinguesse dagli altri". Obiettivo centrato, a giudicare dal foglio in bianco che ha consegnato. La studentessa, infatti, ha utilizzato la tecnica dell'"haburidashi" che trasforma i fagioli di soia in inchiostro invisibile. Eimi Haga ha lasciato a bagno durante la notte i fagioli di soia, poi li ha schiacciati mescolando l'estratto ottenuto con l'acqua. A quel punto, utilizzando un pennello sottile, ha scritto il suo tema su "washi", carta giapponese sottile. Una volta che le parole vergate si sono seccate, sono diventate invisibili.

Massimo dei voti

"E' qualcosa che ho imparato in un libro quando ero piccola - ha detto - speravo solo che nessun altro avrebbe avuto la mia stessa idea". Per non rischiare che il suo professore gettasse il foglio nel cestino, Eimi ha lasciato un biglietto - scritto con inchiostro normale - con queste parole: scarta la carta. Superata la sorpresa, il professor Yuji Yamada non ha esitato a dare il massimo dei voti al compito di Eimi Haga, premiando, come promesso, l'originalità della prova: "avevo visto tali rapporti scritti in codice, ma mai visto uno fatto con la tecnica dell'"aburidashi". Eimi ha confessato che il suo scritto era più stile che sostanza: "ero fiduciosa che il professore avrebbe riconosciuto i miei sforzi per realizzare un saggio creativo".