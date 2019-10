Donald Trump "non è al di sopra della legge: la Casa Bianca dovrebbe sapere che i continui tentativi di nascondere la verità sull'abuso di potere da parte del presidente saranno considerati come un'ulteriore prova di ostruzione di giustizia". A parlare è Nancy Pelosi e lo fa dopo che Trump ha annunciato, attraverso una lettera della Casa Bianca, che non collaborerà con l’indagine per un possibile impeachment (indagine sulla quale il 55% degli americani si dice favorevole). La speaker alla Camera sottolinea come si tratti di “un altro tentativo di nascondere i fatti da parte dell’amministrazione Trump sullo sfacciato tentativo di spingere potenze straniere a intervenire nelle presidenziali del 2020”.

Pelosi: “Lettera sbagliata e illegale”

La Casa Bianca accusa i Democratici di aver avviato l’indagine per l’impeachment per cercare di “capovolgere i risultati delle elezioni del 2016 e privare gli americani del presidente che hanno liberamente scelto”.

“Malgrado l’ostruzionismo della Casa Bianca – risponde la Pelosi - vediamo una crescente quantità di prove che dimostrano come il presidente Trump abbia abusato del suo incarico e violato il giuramento di proteggere tutelare e difendere la Costituzione”

Pelosi: “Trump sta cercando di trasformare l’illegalità in una virtù”

“Per un po’ il Presidente ha cercato di normalizzare l’illegalità. Ora sta cercando di trasformare l’illegalità in una virtù”, ha accusato Nancy Pelosi. “Le azioni del Presidente minacciano la nostra sicurezza nazionale, violano la nostra Costituzione e minano l’integrità delle nostre elezioni. La lettera della Casa Bianca è solo l’ultimo tentativo di nascondere il suo tradimento della nostra democrazia e di insistere sul fatto che il Presidente è al di sopra della legge”.