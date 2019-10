È la maniera di protestare contro il governo di Hong Kong più creativa fino ad ora. Contro il divieto di indossare maschere sul volto per i manifestanti, bastano dei capelli lunghi e un po’ della tecnica mostrata in questo video diffuso dalla giornalista di Dw news Cherie Chan. Nel video, pubblicato sul suo account Twitter, si vede una ragazza dai capelli lunghi intrecciarsi i capelli in modo da creare una vera e propria maschera.

Il divieto di indossare maschere

Il singolare stratagemma si è reso necessario nel clima sempre più teso in cui si protesta nell’ex colonia inglese. “Wearing a mask is not a crime” è il grido dei manifestanti che si oppongono al “mask ban”. La legge ha riesumato un divieto che risale all’epoca del colonialismo e la polizia ha arrestato le prime persone che hanno violato il bando. Ora rischiano fino a un anno di carcere per aver indossato una maschera durante i cortei degli ultimi giorni. (ALTA CORTE DI HONG KONG: "IL DIVIETO DI MASCHERE NON SARÁ SOSPESO")