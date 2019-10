Rafael Nadal, fotostoria del campione spagnolo

Detentore di 19 titoli del Grande Slam, solo uno in meno rispetto a Roger Federer, il tennista maiorchino nel 2019 ha vinto: per la nona volta gli Internazionali d'Italia, per la dodicesima volta il Roland Garros e per la quarta volta gli Us Open. LA FOTOGALLERY