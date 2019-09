“Sono qui per fare la storia”, scrive su Instagram Daisy May Deemetre, e ha tutte le ragioni per farlo. Ha 9 anni, sfila in passerella come una gande top model e, come racconta lei stessa nella descrizione del suo profilo social, ha subito l’amputazione di entrambe le gambe ed è la prima bambina a calcare le passerelle con due protesi.

Daisy May e l'operazione a 18 mesi

Originaria di Birmingham ha subito l’operazione a 18 mesi a causa di una malattia che si chiama emimelia fibulare, una malformazione congenita che comporta la mancanza di uno o più segmenti ossei degli arti. Piano piano, ha imparato a camminare sulle protesi che ora sono in fibra di carbonio e ogni giorno racconta la sua vita e le sue esperienze sul suo account su Instagram che conta oltre 23mila follower.

“Tutto sembra impossibile finché non lo fai”

Testimonial di Lulu et Gigi, marchio francese fondato dalla stilista Eni Hegedus-Buiron, Daisy May Deemetre sfila oramai da tempo ed è considerata una piccola star del catwalk, celeberrimo passo che contraddistingue l’incedere sicuro delle top model sulla passerella. Protagonista anche dell’ultima Parigi Fashion Week e ha voluto salutare le sfilate di questa stagione con un messaggio forte: “Tutto sembra impossibile finché non lo fai”.