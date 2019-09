Corea del Sud, al confine un villaggio high-tech con il 5G. VIDEO

Si chiama Teasung Freedom Village. È un villaggio in Corea del Sud, di appena 200 abitanti, trasformato in un centro hi-tech con servizio 5G. Si trova nella zona demilitarizzata al confine tra le due Coree.

Korea Telecom lancia la rete 5G

Lo scorso giugno la Korea Telecom, la più grande compagnia telefonica sudcoreana, ha lanciato a Teasung la rete 5G, cambiando decisamente la vita dei residenti, dai più piccoli ai più grandi: giochi hi-tech per bambini e servizi per l’agricoltura intelligenti, come gli irrigatori azionati semplicemente da un cellulare, anche da casa.

Servizi che cambiano la vita

Servizi che vogliono dire tanto per una comunità che vive solo a 400 metri da uno dei confini più militarizzati e controllati al mondo, in una zona dove non è possibile uscire di casa o lavorare nei campi senza una scorta armata. Lo conferma Kim Young-sung, un agricoltore che vive e lavora a Teasung e che racconta come finalmente non ha più bisogno della scorta per irrigare i campi: adesso può farlo comodamente in remoto da casa.