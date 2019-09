Un grande incendio è scoppiato nella notte, poco prima delle ore 3 del mattino, in un edificio dello stabilimento Lubrizol di Rouen, in Francia, che produce additivi lubrificanti. Secondo quanto appreso, si tratta di un impianto classificato in base alla Direttiva europea “Seveso”, quindi ad alto rischio e sotto sorveglianza a causa delle materie prime utilizzate.

Colonna di fumo nero visibile da lontano

Al momento non sono segnalate vittime. Le cause di questo disastro sono ancora sconosciute. Il rogo ha causato una colonna di fumo molto alta e visibile a diversi chilometri di distanza. Secondo i media locali l'enorme nuvola di fumo denso e nero e fiamme altissime si sprigionano dai capannoni da cui provengono numerose esplosioni. Sul posto stanno operando decine di vigili del fuoco. È stato istituito un perimetro di sicurezza di 500 metri intorno all'impianto e le scuole di ogni grado nella zona nord di Rouen resteranno chiuse in via precauzionale.