I passeggeri di un volo della Thomas Cook Airlines hanno raccolto 650 sterline (730 euro circa) per l’equipaggio, il giorno dopo il fallimento del gruppo. È successo martedì 24 settembre, l’hostess non è riuscita a trattenere l’emozione ed è scoppiata in lacrime.

La colletta per pagare l'equipaggio

La colletta è stata organizzata da Elaine Kerslake. “Fatevi un applauso” ha detto ai passeggeri, “Abbiamo raccolto più di 650 sterline”. Come si vede nel video, il membro dell’equipaggio ringrazia in lacrime i passeggeri e abbraccia Kerslake. L’aereo volava da Dalaman, in Turchia, Cardiff. “Se sono decollati è per la bontà del loro cuore, gratis, senza essere pagati, per far sì che arrivassimo a casa sani e salvi” ha detto Nicky, il figlio dell’organizzatrice della colletta. Il gruppo è fallito lunedì lasciando più di 20mila persone senza lavoro e migliaia di viaggiatori bloccati negli aeroporti o negli hotel del tour operator.

