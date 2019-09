Ha fatto appena in tempo a scusarsi per il ritardo nell'atterraggio, e poi l'emozione ha preso il sopravvento. Un membro dell'equipaggio della tratta Cancun-Manchester non è riuscito a trattenere le lacrime per il suo ultimo volo con la compagnia aerea Thomas Cook, lo storico tour operator messo in liquidazione per insolvenza.

Gli applausi dei passeggeri

Nel video diffuso da Storyful e girato dal passeggero Andrew Whitmore, si sente l'uomo che con la voce rotta dal pianto si complimenta con i suoi colleghi per "aver operato in maniera professionale in tutto il volo di ritorno in Inghilterra", trasferendo i clienti "sani e salvi" dal Messico. Durante il discorso non sono mancate lunghe pause, dove i viaggiatori lo hanno applaudito ed esortato a continuare.

Disagi per i clienti

Il blocco delle attività della Thomas Cook Airlines ha provocato caos e disagi a centinaia di migliaia di clienti rimasti bloccati negli aeroporti (VIDEO). Il ministro dei Trasporti di Londra, Grant Shapps, aveva comunque assicurato che il rimpatrio dei turisti costretti a tornare a casa sarebbe stato regolare.

Il fallimento

La società di viaggi britannica ha dichiarato bancarotta dopo 178 anni di attività (LA STORIA). L'azienda non è riuscita a portare a termine un piano di salvataggio da 200 milioni di sterline, necessari a evitare il collasso. Il fallimento porterà alla perdita di un numero considerevole di posti di lavoro.