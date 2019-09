Un terremoto di magnitudo di 6.0 della scala Richter, secondo l'Usgs, l'istituto geologico americano, si è verificato a circa 80 chilometri a nord di Porto Rico alle 23:23 ora locale, le 5:23 in Italia. Secondo il Servizio Nazionale Meteorologico di San Juan, che riporta una magnitudo preliminare di 6.3, "non vi è alcun rischio di tsunami per Porto Rico e le Isole Vergini". Il terremoto è stato distintamente avvertito in tutta l’isola, come dimostrano anche le numerose reazioni su Twitter, ma al momento non ci sono notizie di danni a persone o cose.