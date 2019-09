Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ammesso di aver fatto pressioni su Kiev affinché indagasse su Joe Biden e sul figlio. Lo ha fatto dopo che l’intelligence Usa e diverse inchieste giornalistiche avevano rivelato che il Tycoon avrebbe fatto pressioni sul neo-eletto presidente ucraino Volodymyr Zelenskij per avviare un’indagine sul suo rivale politico e sul figlio, Hunter Biden, ex membro del consiglio di amministrazione di una società ucraina del gas. Un'ammissione che riaccende il dibattito fra i democratici sul possibile impeachment del presidente in vista delle elezioni del 2020.

Le inchieste del Wall Street Journal e del Washington Post

Secondo quanto riportato dal Wall Street Juournal, il 25 luglio Trump ha chiesto per telefono a Zelens’ky "Circa otto volte di lavorare con il suo legale personale Rudy Giuliani sull'inchiesta", senza però avanzare promesse in cambio della collaborazione ucraina. Di queste promesse ha invece parlato il Washington Post, rivelando che uno 007 Usa avrebbe formalmente denunciato garanzie allarmanti da parte di Trump a un leader straniero e che la vicenda riguardava l'Ucraina. L’ex vice di Obama e candidato dem per il 2020 Joe Biden aveva dichiarato: "Se queste notizie sono vere, allora non c'è davvero limite rispetto alla volontà del presidente di abusare del suo potere e del Paese". Trump si era difeso definendo "assolutamente ridicole" le accuse dello 007 "spione" e "di parte". (TRUMP CHIESE A KIEV DI INDAGARE SU BIDEN E FIGLIO)

L’ammissione di Trump e l’ipotesi impeachment

Il presidente Usa ha oggi ammesso che il contatto con il leader ucraino c’è stato. Parlando con i giornalisti, a pochi giorni dal bilaterale che avrà con Zelenskij a margine dell'Assemblea generale Onu, Trump ha insistito che il suo colloquio con il leader ucraino è stato "perfetto" e privo di contenuti inappropriati e ha aggiunto di stare valutando se pubblicare o meno la trascrizione della telefonata, chiesta da giorni da Biden e dai democratici. E tra i democratici si è aperto il dibattito sulla possibilità di sollevare l'impeachment, finora scartata dalla presidente del Congresso Nancy Pelosi. (IMPEACHMENT: COME FUNZIONA)



Il precedente Usa-Ucraina sul caso Burisma

Nel 2016 Joe Biden fece pressioni, insieme all'Autorità anticorruzione di Kiev e a diversi diplomatici europei, per il licenziamento del procuratore ucraino Viktor Shokin, accusato di non aver fatto nulla per combattere la corruzione endemica nella magistratura del Paese. Ora l'avvocato personale di Trump e consigliere per la sicurezza informatica della Casa Bianca, Rudy Giuliani, accusa Biden di aver agito così in realtà per evitare che Shokin indagasse sulla società energetica ucraina Burisma Holdings, nel cui consiglio d'amministrazione sedeva il figlio Hunter, ma finora non ha presentato prove a sostegno di queste accuse. Trump di fatto avrebbe chiesto all'Ucraina di indagare su queste accuse. In realtà, diversi funzionari occidentali ritenevano che Shokin non avesse indagato abbastanza sulla corruzione entro Burisma. Joe Biden, l'ex vice presidente di Barack Obama, dal canto suo, ha replicato accusando il presidente di volerlo "infangare" e di stare "abusando del suo potere".