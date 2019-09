Anche la Gran Bretagna, dopo gli Stati Uniti e l'Arabia Saudita, accusa l'Iran per l'attacco ai siti petroliferi sauditi del 14 settembre. "Stiamo attribuendo la responsabilità con un livello molto alto di probabilità all'Iran", ha detto il primo ministro Boris Johnson ai giornalisti, durante il viaggio verso New York per l'assemblea generale dell'Onu. Johnson ha aggiunto che i britannici potrebbero contribuire agli sforzi militari degli Usa nel Golfo, dove invieranno altre truppe. Se ce lo chiedessero, "valuteremmo in che modo essere utili", ha detto Johnson.

Unico Paese europeo ad allinearsi a Usa e Arabia Saudita

Il governo britannico, finora, si era astenuto dall'indicare un responsabile dell'attacco ai pozzi di petrolio. Adesso, Londra è l’unica cancelleria europea ad allinearsi all’Arabia Saudita e agli Stati Uniti nel puntare il dito contro Teheran. "Lavoreremo con i nostri amici americani e i nostri amici europei per una risposta che cerchi di ridurre le tensioni nel Golfo", ha affermato Johnson, aggiungendo che incontrerà il presidente iraniano Hassan Rohani all'Onu. Per il premier britannico sono attesi anche colloqui con Donald Trump, Angela Merkel ed Emmanuel Macron. Per Johnson, la Gran Bretagna dovrebbe essere un "ponte tra i nostri amici americani e gli europei quando si parla della crisi del Golfo".