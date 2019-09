Sparatoria a Washington, un morto e cinque feriti

È di un morto e cinque feriti il bilancio di una sparatoria a Columbia Heights, nella parte nordoccidentale di Washington, non lontano dalla Casa Bianca. Non si sa ancora chi abbia sparato e perché, e non è ancora chiaro se il sospetto sia stato fermato o ucciso dalla polizia. Secondo quanto riporta Reuters, la scena non è più attiva e quindi il killer non rappresenterebbe più una minaccia. Secondo quanto riporta l'affiliata della Abc WJLA-Tv, la vittima sarebbe un maschio adulto, e tra i feriti ci sarebbe anche una donna.

Gli spari all'aperto, in tarda serata

Gli spari sono iniziati alle 22 ora locale circa, all'aperto nel cortile di un condominio, ha detto la polizia. Il quartiere di Columbia Heights si trova a circa 3 chilometri dalla Casa Bianca. WJLA-Tv ha riportato alcune immagini pubblicate su Twitter della scena e ha spiegato che c'è stata una "massiccia" risposta della polizia all'incrocio tra 14th Street e Columbia Road.

