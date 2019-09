A poche settimane dalle elezioni in Canada, il premier Justin Trudeau è al centro di una polemica per una vecchia foto, emersa nelle scorse ore, in cui appare con la faccia truccata di nero (la “brownface”) durante una festa dal tema “Arabian Nights”. Le opposizioni lo accusano di razzismo. Trudeau ha respinto connotazioni di questo tipo e si è scusato.

La foto del 2001

Trudeau, già coinvolto in un presunto caso di favoreggiamento, è stato messo in grave imbarazzo dalla foto, risalente al 2001 pubblicata sulla rivista Time. Nell’immagine Trudeau indossa un turbante e ha il viso dipinto di nero durante il party ed è in compagnia di quattro donne. La festa in costume era stata organizzata dalla scuola privata di Vancouver dove il premier, allora 29enne, insegnava. Il futuro primo ministro ha partecipato all'evento con amici e colleghi ed era vestito come un personaggio di Aladdin. Il portavoce del primo ministro canadese ha confermato che l'uomo truccato con la “brownface”, è proprio Trudeau.

Le scuse di Trudeau

Trudeau si è già scusato per la foto: “Non avrei dovuto farlo. Avrei dovuto saperlo meglio, ma non l'ho fatto", ha detto ai giornalisti su un aereo. "E mi dispiace davvero”. Il premier canadese ha ammesso che la foto è razzista, ma al momento dello scatto non la considerava tale.

Le opposizioni attaccano

Le elezioni in Canada si terranno il 21 ottobre. Il rivale di Trudeau, il conservatore Andrew Scheer, ha commentato: “Come tutti i canadesi, sono stato estremamente scioccato e deluso quando ho appreso delle azioni di Justin Trudeau. La “brownface” è un atto di aperta beffa e razzismo. Ciò che i canadesi hanno visto è stato qualcuno con una totale mancanza di giudizio e integrità e qualcuno che non è adatto a governare”. Anche la leader del Partito Verde, Elizabeth May, ha dichiarato di essere "profondamente scioccata dal razzismo mostrato nella fotografia".