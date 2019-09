Claudia Ochoa Felix, 34enne modella conosciuta come "Imperatrice degli Antrax", una della bande dei criminali legati al cartelli della droga di Sinaloa, in Messico, è morta nella notte fra sabato e domenica a Culiacán. A ucciderla sarebbe stata un’overdose, secondo quanto scrive il quotidiano messicano La Tribuna.

Trovata morta da un'amica

La donna è stata trovata senza vita da una sua amica in una casa a Isla Musala, quartiere residenziale di Culiacan. Secondo La Tribuna, la donna aveva partecipato ad una festa a base di droga e alcol. Una persona che era con lei ad un certo punto ha constatato che la donna non si risvegliava ed ha chiamato il Pronto soccorso. Un medico accorso sul posto non ha potuto però fare altro che constatarne la morte.

Chi era Claudia Ochoa Felix

Modella di professione, Claudia Ochoa Felix era legata a José Rodrigo Arechiga, detto “El Chino µntrax”, che era stato leader del braccio armato del Cartello di Joaquín “El Chapo” Guzmán. Da qui il suo soprannome di "Imperatrice degli Antrax”, anche se lei aveva sempre negato di aver partecipato ad operazioni criminali, minacciando più volte i media di denunce per diffamazione. La donna aveva numerosi follower sui social dove pubblicava decine di foto in cui indossava costosi vestiti griffati o immagini in cui la si vede con in pugno armi automatiche o in posa con automobili di lusso.