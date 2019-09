Usa, trovato raro serpente a due teste nel New Jersey

Un raro esemplare di serpente a due teste è stato trovato in una foresta del New Jersey, negli Stati Uniti. Si tratta di un Crotalus horridus, una specie velenosa tipica del Nordest americano, ed è lungo poco più di 20 centimetri. Come riporta la Bbc, l’animale è stato soprannominato Double Dave, dato che i due erpetologi - ossia gli studiosi di rettili e anfibi - che l’hanno scovato si chiamano proprio Dave. Il ritrovamento risale allo scorso 25 agosto, ma solo ora è stato reso pubblico.

“Difficile possa sopravvivere in natura”

Le autorità del New Jersey hanno concesso ai ricercatori dell’Herpetological Associates - società di consulenza su rettili e anfibi in pericolo - di tenere in cattività l’esemplare per studiarlo da vicino. Il rettile ha un corpo unico, che si snoda in due teste fra loro indipendenti, ciascuna dotata di due occhi e una lingua. Dave Schneider, l’autore della scoperta, ritiene che il serpente abbia poche settimane di vita; alla Bbc ha anche riferito che “non sarebbe sopravvissuto a lungo in natura” a causa della sua malformazione, che lo rende rigido nei movimenti e quindi poco abile a fuggire dai predatori.

Raro, ma non unico

Non è la prima volta che viene trovato un simile esemplare. Nel settembre 2019, un abitante dell’isola di Bali, in Indonesia, ha scoperto un piccolo rettile a due teste vicino alla sua moto parcheggiata. Ed esattamente un anno prima, nello Stato americano della Virginia, l’erpetologo John D. Kleopfer ha catturato un serpente a sonagli somigliante a Double Dave.