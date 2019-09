Una fama planetaria e una vita perfetta solo all’apparenza. Justin Bieber ha affidato a Instagram una lunga confessione sul suo abuso di droghe, sui momenti di depressione e sul suo rapporto con le donne. Il successo arrivato a soli 13 anni, l'assunzione di droghe pesanti già a 19. Nel post, la popstar 25enne ha detto di capire le persone che hanno pensieri autolesionisti, di averne avuti lui stesso nonostante la fama e la ricchezza.

Un successo arrivato troppo presto

Responsabile principale è, ammette il cantante nel post, la pressione che le “child stars” subiscono fin dall’adolescenza, non potendo sviluppare il senso della responsabilità e dell’umiltà. Bieber continua raccontando i problemi legati alla sua infanzia, in una famiglia complicata. “Non sono cresciuto in una famiglia stabile, i miei genitori si sono separati molto giovani”. Nel frattempo per Justin, appena tredicenne, iniziò una velocissima carriera che in appena due anni lo ha portato sui palcoscenici di tutto il mondo, adorato da milioni di ragazzini, ai vertici delle classifiche musicali e con tanti soldi e persone a disposizione.

Justin Bieber e le donne

Justin Bieber si mette a nudo anche sul fronte delle relazioni con l’altro sesso e racconta un passato di comportamenti violenti e di rapporti burrascosi tra droga e alcol. "Ero diventato rabbioso e irrispettoso verso le donne". Il cantante ringrazia per le “persone straordinarie” che gli stanno accanto anche nei momenti più difficili, tra questi c’è sicuramente sua la 22enne Hailey Baldwin figlia dell’attore Alec. Bieber definisce l' imminente matrimonio con la modella la miglior stagione della sua vita, un modo per imparare finalmente quella “pazienza, gentilezza e umiltà” che un successo bruciato troppo in fretta gli ha tolto.