California, incendio a bordo di una barca: 34 dispersi in mare

A causa di un incendio divampato su un’imbarcazione, 34 persone hanno molto probabilmente perso la vita al largo dell'isola di Santa Cruz, in California. Aaron Bemis, capo della Guardia Costiera, ha dichiarato: "A questo punto non siamo a conoscenza di sopravvissuti". Durante una conferenza stampa tenuta alle 18 ora italiana, la Guardia Costiera ha parlato di 34 dispersi, cifra confermata dal bollettino ufficiale dei Vigili del fuoco di Ventura County. Le probabilità di trovare ancora in vita qualcuno, oltre alle cinque persone salvate nell’immediato dell’incidente, sono molto remote.

L’imbarcazione è affondata

L’incidente, stando a quanto riportano i media statunitensi, sarebbe avvenuto tra le 3 e le 4 del mattino ora locale (le 12-13 in Italia). Poco dopo l’allarme, la Guardia Costiera statunitense è intervenuta con mezzi navali e aerei, riuscendo a trarre in salvo cinque persone. L’imbarcazione, lunga circa 23 metri e nota con il nome di "Conception", si trovava in mare per un viaggio commerciale per appassionati di immersioni subacquee. La nave, dopo aver imbarcato acqua a causa dei danni provocati dall’incendio è affondata vicino alla costa nord dell'isola di Santa Cruz. La "Conception" era partita lo scorso sabato e sarebbe dovuta rientrare in porto nella serata di oggi.

I superstiti tutti membri dell’equipaggio

I cinque superstiti sono tutti membri dell’equipaggio che sarebbero riusciti a salvarsi perché al momento dell’incidente si trovavano sul ponte. Secondo una prima ricostruzione, infatti, le fiamme sono divampate sotto coperta, dove i passeggeri stavano dormendo. Fra i superstiti, due hanno riportato ferite alle gambe, scrive il Los Angeles Times.